Trikotsponsor gesucht

In der Pressemitteilung des VfB Stuttgart heißt es auch, dass in der neuen Konstellation das Engagement von Mercedes-Benz als Haupt- und Trikotpartner endet. Diese Rechte will der Club zur neuen Saison noch vermarkten. "Mit dem neuen starken Bündnis im Rücken sind wir zuversichtlich, dass die Vermarktung unserer Toprechte auf der Brust wie auch dem Ärmel in den kommenden Tagen an Fahrt aufnimmt (...)", so Marketing-Vorstand Rouven Kasper. Mercedes bleibt dem Club als Ankerinvestor und Sponsor erhalten.