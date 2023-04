Porsche hat den Absatz im ersten Quartal dank hoher Nachfrage kräftig gesteigert. Der Stuttgarter Sportwagenbauer lieferte von Januar bis März 80.767 Fahrzeuge aus, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das seien so viele wie nie zuvor gewesen, teilte der Dax-Konzern am Montag mit. Trotz unsicherer wirtschaftlicher Lage und eingeschränkter Teileverfügbarkeit hätten die Verkäufe in allen Vertriebsregionen zugelegt, erklärte Vertriebschef Detlev von Platen.