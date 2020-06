Wechsel im Dreier-Vorstand des VW-Haupteigners Porsche SE: Porsches Finanzchef Lutz Meschke übernimmt nun einen Vorstandssitz in der Familienholding - zusätzlich zu seinen Aufgaben beim Sportwagenbauer.

Der VW-Haupteigner Porsche SE ordnet seine Führung neu. Der Vorstand für Beteiligungsmanagement, Philipp von Hagen (50), scheide "auf eigenen Wunsch und in gegenseitigem Einvernehmen" mit Wirkung zum 30. Juni aus der Familienholding aus, teilte die Porsche SE am Montag mit.

Dessen Aufgaben übernehme Lutz Meschke (54), Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandschef der VW-Sportwagentochter Porsche AG, zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben. Den Vertrag von Rechtschef Manfred Döss (62), der die Porsche SE und Volkswagen unter anderem in den Verfahren im Dieselskandal vertritt, verlängerte der Aufsichtsrat mit Wirkung vom 1. Januar 2021 um fünf Jahre.

Die Holding der Familien Porsche und Piech hatte ihren Mehrheitsanteil an dem Wolfsburger Autobauer unlängst auf 53,3 Prozent der Stammaktien leicht erhöht. Daneben strebt die PSE schon länger Beteiligungen an Technologie-Firmen an, um sich breiter aufzustellen.

Meschke hat Porsches Beteiligungsmanagement aufgebaut

Zuletzt hatte die Porsche SE 2017 die PTV Planung Transport Verkehr AG aus Karlsruhe übernommen, ein Spezialist für Verkehrsmanagement-Software. Zudem hält die Holding Minderheitsbeteiligungen an dem US-Technologieunternehmen Inrix und zwei auf 3D-Druck spezialisierte Firmen, die ebenfalls in den USA sitzen. Weitere Übernahmeziele sind bisher nicht bekannt.

Meschke hat in den vergangenen Jahren das Beteiligungsmanagement bei der Porsche AG aufgebaut. Mit einer Investitionssumme von bis zu 150 Millionen Euro jährlich beteiligt sich Porsche an jungen, aufstrebenden Unternehmen und Venture Capital-Fonds. Ziel der Aktivitäten ist es nach Unternehmensangaben, sich Zugang zu Trends, neuen Technologien und Geschäftsmodellen zu sichern - auch über das Kerngeschäft des Sportwagenherstellers hinaus. Das Beteiligungsgeschäft konzentriere sich neben Europa auf die USA, Israel und China.

Nach dem Wechsel im Beteiligungsressort hat der Vorstand der Porsche SE weiter drei Mitglieder. Vorstandschef und Finanzvorstand ist VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch.

wed/Reuters