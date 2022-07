Immerhin: Trotz der empfindlichen Absatzeinbußen kommt Porsche im ersten Halbjahr noch glimpflicher davon als Wettbewerber BMW. Der Münchener Autobauer hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass er in den ersten sechs Monaten weltweit 13,3 Prozent weniger Autos verkauft hat – allerdings war der Vergleichszeitraum 2021 auch das stärkste Halbjahr in der Firmengeschichte von BMW.

Absatz in Europa steigt, Verkäufe in China und USA brechen ein

In Europa stieg die Anzahl der Verkäufe in den ersten sechs Monaten um 7 Prozent auf 43.087 Autos. Auf dem Heimatmarkt legte Porsche um 5 Prozent auf 13.785 Fahrzeuge zu. In China, dem größten Einzelmarkt, wurden 40.681 Sportwagen verkauft, ein Rückgang von 16 Prozent infolge monatelanger Lockdowns in vielen Städten.