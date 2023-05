Porsche bestätigt eine Kooperation, über die das manager magazin bereits berichtet hatte : Bei der Produktion hochautomatisierter Fahrsysteme will der Sportwagenbauer mit dem Unternehmen Mobileye kooperieren. Für künftige Modelle ist geplant, unter anderem Assistenzsysteme anzubieten, die auf einer Technologieplattform von Mobileye basieren, wie Porsche am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Das Unternehmen, eine Tochter des Chipkonzerns Intel, stattet Fahrzeuge verschiedener Hersteller seit Jahren mit Assistenzsystemen aus und arbeitet auch an Technologie für selbstfahrende Autos.