Der Haupteigner Porsche SE (PSE) hat seinen Kapitalanteil an Volkswagen leicht erhöht. Damit bringt sich das Unternehmen für den Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche AG in Stellung, über den das manager magazin jüngst die Details bekannt gab. Der Anteil am gezeichneten Kapital von Europas größtem Autokonzern liege nun bei 31,9 (bisher 31,4) Prozent, teilte die Familienholding am Dienstag mit. Der Zukauf von stimmrechtslosen Vorzugsaktien im Volumen von rund 400 Millionen Euro unterstreiche das starke Bekenntnis der Porsche SE zu Volkswagen. Der Stimmrechtsanteil liege unverändert bei 53,3 Prozent.