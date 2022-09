Doppelangriff von Volkswagen auf die Formel 1

Für Porsche und seine Konzernschwester Audi, die ebenfalls in die Rennserie mitmischen will, waren die neuen Regeln Voraussetzung für einen Einstieg in die Formel 1. Denn nur so ist es für die beiden Newcomer überhaupt möglich, den Vorsprung der etablierten Player aufzuholen.

Porsche hatte im März erklärt, eine Teilnahme an der Formel 1 zu prüfen. Im April teilte der Volkswagen-Konzern mit, dass seine beiden Töchter, Porsche und Audi, den Einstieg in den Rennzirkus ausloten. Intern war dieser Doppelangriff lange umstritten. Der damalige CEO Herbert Diess (63) war aber überzeugt, mit der Formel 1 "mehr Geld aus Stuttgart und Ingolstadt" herausholen zu können als ohne.