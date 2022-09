Aufatmen in Wolfsburg. Mitten in den Marktturbulenzen an den Börsen und der aufsteigenden Rezession gelingt es dem Volkswagen-Konzern, beim Börsengang der Sportwagentochter Porsche den avisierten Höchstpreis zu erzielen. Die 113,9 Millionen Vorzugsaktien der Porsche AG werden zum Preis von je 82,50 Euro an die Investoren ausgegeben, wie der Konzern am Mittwochabend mitteilte. Die Porsche AG kommt damit auf eine Bewertung von stolzen 75 Milliarden Euro.