Porsche geht an die Börse. Als einziges großes deutsches Unternehmen nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Und die Investoren "stürzen" sich auf die Aktien, wie die "Financial Times" schreibt.

Wie kann das sein? Und erst recht: Wie kann das sein, obwohl die Aktionäre praktisch nichts zu sagen haben werden? Und der Porsche-Chef Oliver Blume (54) im Nebenjob auch noch den Volkswagen-Konzern lenkt?