An den ersten Tagen nach der Erstnotiz hatte die Bank 3,79 Millionen Porsche-Papiere aus der Platzierungsreserve für 312,8 Millionen Euro am Markt aufgekauft, um die Nachfrage anzukurbeln und das Angebot zu verknappen. Damit sollte verhindert werden, dass der Kurs zu weit unter den Ausgabepreis sinkt. Danach zog die Porsche-Aktie aber bis auf 93,70 Euro an, am Dienstag lag sie bei 86,10 Euro. Stützungskäufe sind nur bis zum Ausgabepreis zulässig.