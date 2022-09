Unternehmens- und Bankenkreisen zufolge soll der Börsenprospekt am Montag veröffentlicht werden. Er muss vorher von der Wertpapieraufsicht genehmigt werden. Von diesem Zeitpunkt an können auch Privatanleger die Porsche-Aktien zeichnen. Ende September oder Anfang Oktober soll das Unternehmen dann sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern.