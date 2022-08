Um das Rennen sportlich fairer zu gestalten, führte die Formel 1 außerdem ein Maximalbudget ein. Seit 2021 dürfen die Teams nicht mehr als 145 Millionen Dollar pro Saison ausgeben, bis 2025 wird die Obergrenze auf 135 Millionen Euro reduziert. Die Spitzenteams, die 600 bis 700 Leute beschäftigen, streichen deshalb bereits Stellen.

Seit 2016 der US-Konzern Liberty Media die Formel 1 kaufte, änderte sich einiges in der wichtigsten Rennserie der Welt. Die neuen Eigentümer setzten auf Social-Media, eine Kooperation mit Netflix und versuchen, den US-amerikanischen Markt zu erobern, in dem bis vor Kurzem kaum Interesse an der Formel 1 bestand. 2017 setzte Liberty Media auch Formel-1-Langzeitchef Bernie Ecklestone (91) ab, was einen Aufbruch in der Rennserie auslöste , wie manager magazin berichtete.