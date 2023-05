"Der deutliche Anstieg stützt sich auf mehrere Faktoren: höherer Konzernabsatz und anhaltend positive Preis- und Produktmix-Effekte", sagte Finanzchef Lutz Meschke zu den Resultaten. Vergangenes Jahr stieg der durchschnittliche Verkaufspreis von rund 100.000 Euro je Auto auf 112.000 Euro. Porsche hatte wie bereits bekannt in den drei Monaten Januar bis März die Rekordzahl von 80.767 Fahrzeugen an Kunden ausgeliefert, ein Plus von 18 Prozent. Ein Jahr zuvor hatten Lieferkettenprobleme und die Covid-Pandemie den Verkauf gebremst.