Höhere Preise Porsche mit kräftigem Gewinnsprung

Der Börsenneuling Porsche hat den Gewinn in den ersten neun Monaten sprunghaft gesteigert. Während der Umsatz um knapp 16 Prozent auf 26,7 Milliarden Euro wuchs, schnellte der operative Gewinn um rund 40 Prozent auf 5,05 Milliarden Euro, wie die Sportwagenschmiede am Freitag mitteilte. Der Umsatz pro Fahrzeug sei dank "vorteilhafter Preispositionierung" deutlich gestiegen, auch Wechselkurseffekte hätten zum Erlösanstieg beigetragen, erklärte die Porsche AG. Zwischen Januar und September lieferte Porsche 221.512 Neuwagen aus, ein Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Aktien verloren rund 3 Prozent.