Doch nicht nur in der Produktion läuft es noch nicht rund, auch der Vertrieb bereitet Probleme. Bis Ende 2023 soll die Zahl der Märkte, in denen das Fabrikat Fahrzeuge anbietet, von derzeit 25 auf 30 steigen. Polestar setzt dabei stark auf digitale Vertriebskanäle, klassische Händlernetze sind nicht vorgesehen. Nur vereinzelt arbeitet die Marke mit Händlerpartnern zusammen, in Deutschland gibt es beispielsweise sieben Stores in teuersten City-Lagen.

Daneben experimentiert Polestar mit weiteren Vertriebsformaten wie "Destinations" in Einkaufszentren, "Experience Centern", "Testdrive Hubs" oder "Handover Centern". Viele der bisherigen Kunden sollen von deutschen Premiummarken wie Audi oder BMW zu Polestar gekommen sein - und die sind oft gar nicht so digitalaffin, wie sich der Newcomer das vorgestellt hat. In Deutschland ist der durchschnittliche Polestar-Kunde über 50 Jahre alt und eher an stationären Premium-Service gewöhnt als an Over-the-air-Updates.

Für Aufsehen sorgte Polestar im April mit einem der bis dato größten Elektroauto-Verkaufsdeals. Autovermieter Hertz bestellte bei der Marke bis zu 65.000 Autos über die nächsten fünf Jahre verteilt. Vor rund zwei Wochen verkündete Polestar, nun mit den Auslieferungen zu beginnen. Ein Geschäft, das Thomas Ingenlath gut gebrauchen konnte, um die Zweifler vor dem Börsengang etwas zu beruhigen.

Mit dem eingesammelten Geld hat er sich nun weiter Luft verschafft. Ein Moment, so der CEO, "auf den das gesamte Team von Polestar stolz sein kann". Am kommenden Dienstag (28. Juni) darf Ingenlath an der Wallstreet in New York die Eröffnungsglocke läuten. So richtig stolz dürfte der einstige Autodesigner dann sein, wenn er damit im aktuellen Umfeld tatsächlich eine erfolgreich Kursrallye einläuten sollte.