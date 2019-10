Der französische Autobauer Peugeot hält trotz der mauen Autokonjunktur an seinen Zielen für die Ertragskraft fest. Obwohl der Konzernumsatz im dritten Quartal kaum stieg und der Absatz sogar deutlich schrumpfte, bekräftigte die Opel-Mutter am Mittwoch die Prognose einer operativen Rendite im Autogeschäft von durchschnittlich über 4,5 Prozent für den Zeitraum 2019 bis 2021.

Während der Fahrzeugabsatz im Zeitraum Juli bis September um 4 Prozent auf 674.500 Einheiten sank, kletterten die Umsatzerlöse um 1 Prozent auf 15,6 Milliarden Euro. Das lag unter anderem daran, dass Peugeot viele Stadtgeländewagen verkaufte, an denen sich mehr verdienen lässt.

Peugeot hatte im ersten Halbjahr dank Erfolgen bei der Restrukturierung der deutschen Tochter Opel den Betriebsgewinn kräftig gesteigert und glänzte mit einer Rendite von 8,7 Prozent. Damit erreichten die Franzosen ein Niveau, von dem selbst Premiumhersteller wie Daimler und BMW wegen der schwachen Autokonjunktur derzeit nur träumen können.

Die Nachfrage nach beliebten Modellen wie den Stadtgeländewagen (SUV) DS 3 Crossback und Citroën C5 Aircross habe unter anderem negative Währungseffekte und einen rückläufigen Absatz mehr als wettgemacht, wie PSA mitteilte. In der Regel verdienen Autobauer mit solchen Modellen mehr als etwa mit Kleinwagen. Der Umsatz der Autosparte lag mit 11,8 Milliarden Euro etwa auf Vorjahresniveau, der zum Konzern gehörende Zulieferer Faurecia verzeichnete im dritten Jahresviertel ein Umsatzplus von 4,3 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro.

Vor allem in China brach der Absatz förmlich ein und ging um 40 Prozent zurück. Im weitaus wichtigeren europäischen Markt betrug das Minus knapp 3 Prozent. Bereits im ersten Halbjahr hatte der Hersteller von großen Marken wie Peugeot, Citroën und DS einen kräftigen Absatzrückgang hinnehmen müssen. Nach neun Monaten beziffert sich das Minus auf 10,6 Prozent.

Mit Blick auf die Marktentwicklung geht PSA weiterhin von einem Rückgang von 1 Prozent in Europa und einem Minus von 7 Prozent in China aus. Pessimistischer wurden die Franzosen für Lateinamerika und für Russland. Bislang hatte PSA in Russland ein Wachstum von 3 Prozent erwartet, jetzt geht der Konzern von einem Minus von 2 Prozent aus.

