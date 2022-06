Nach eigenen Angaben baut Stellantis aktuell gemeinsam mit der südkoreanischen Samsung SDI ein Batteriewerk in den USA. Das Werk in Kokomo, Indiana, soll 2025 in Betrieb gehen und 2,5 Milliarden US-Dollar (etwa 2,25 Millionen Euro) kosten sowie 1400 neue Arbeitsplätze schaffen. Daneben hat Stellantis sein Netzwerk neben dem europäischen Markt in den vergangenen Jahren auch zunehmend global ausgestreckt. So ist unter anderem Toyota aus Japan Mitglied.