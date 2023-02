Nachlassende Lieferkettenprobleme und höhere Verkaufspreise haben den Gewinn des Opel-Mutterkonzerns Stellantis emporschnellen lassen. Der Reingewinnn sprang im abgelaufenen Jahr um mehr als ein Viertel auf 16,8 Milliarden Euro, teilte der von Carlos Tavares (64) geführte italienisch-französische Konzern am Mittwoch mit. Aktien von Stellantis zogen am Morgen vorbörslich um knapp vier Prozent an.