Die Corona-Krise bringt bei Opel offenbar die Altersvorsorge Tausender Mitarbeiter in Gefahr. Einer Ankündigung zufolge plant der Autobauer erhebliche Einschnitte bei der Betriebsrente und will dazu zügig Verhandlungen mit dem Betriebsrat aufnehmen. Von einer "einer grundlegenden Modernisierung" ist in dem Schreiben die Rede.

Hintergrund: Nachdem die Opel-Werke im Zuge der Pandemie monatelang geschlossen waren, hatte das Unternehmen Anfang Mai die Produktion schrittweise wieder hochgefahren. Doch sind die Ausfälle bei Produktion und Absatz kaum aufzuholen. In Deutschland verkaufte Opel laut KBA zwischen Januar und Mai rund 47 Prozent weniger Autos gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Corona-Krise treffe die PSA-Tochter besonders hart, schrieb Opel-Personalchef Ralph Wangemann vergangenen Freitag in einer Mail an die noch 15.000 Beschäftigten - um sie zugleich auf neue Kosteneinsparungen einzustimmen. Anfang dieses Jahres hatte Opel den weiteren Abbau von bis zu 2000 Stellen bestätigt. Kürzlich wurde bekannt, dass die Getriebefertigung im Stammwerk Rüsselsheim 2021 auslaufen soll. Die neuen Kürzungen dürften nun alle Beschäftigten treffen, und sie rütteln an einem Tabu.

Die Arbeitnehmervertreter wollen die lukrative Betriebsrente - Opel finanziert sie bislang zu 100 Prozent und garantiert trotz Niedrigzinsen eine durchschnittliche jährliche Verzinsung von 5 Prozent - mit allen Mitteln verteidigen. "Hände weg von der Opel-Altersvorsorgung!", fordert der Betriebsrat in einem am Dienstag intern veröffentlichten Flugblatt, aus dem die deutsche Presseagentur zitiert.

Entrüstung in der Belegschaft ist groß

Die Entrüstung in der Belegschaft über die Ende vergangener Woche mitgeteilten Pläne sei groß. Der Betriebsrat schreibt laut Nachrichtenagenturen von einem "Angriff". Die "ohnehin beschädigte Bindung an Opel" sinke damit weiter ab. Opel steht vor einem neuen Machtkampf.

Doch das Management ist offenbar fest entschlossen, die hohen laufenden Kosten durch die Betriebsrente künftig zu drücken. Das System, das "seit vielen Jahrzehnten deutlich über dem Marktstandard angesiedelt" sei, sei "ein gewichtiger Kostenfaktor". Bereits erworbene Ansprüche wolle Opel aber nicht antasten.

Der Betriebsrat argumentiert, den "Löwenanteil der Finanzierung der Opel-Altersversorgung" habe die frühere Konzernmutter General Motors (GM) getragen. Zudem seien die Kosten schon durch den umfangreichen Stellenabbau der vergangenen Jahre deutlich gesunken und fordert zugleich auch einen Beitrag des Managments ein:

"Wo ist eigentlich in der von der Geschäftsleitung beschriebenen Krise der Beitrag des Opel-Managements? Sind beispielsweise auch Einschnitte bei dessen Altersversorgung geplant?", formuliert die Arbeitnehmervertretung in dem Schreiben an die Belegschaft. In der Führung um Opel-Chef Michael Lohscheller sollen solche Vorwürfe nicht sonderlich gut ankommen. Schließlich würden Kürzungen bei der Altersvorsorgung auch das Management treffen, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise.

