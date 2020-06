Daimler hat die Produktion in seinen Werken schon am Montag, dem 20. April schrittweise wieder anlaufen lassen. Zunächst mal bei der Antriebs- und Getriebetechnik, einem Bereich, auf den nicht nur die übrigen Werke in Deutschland, sondern auch die im Ausland und insbesondere in China angewiesen sind. Einige Standorte beginnen zunächst mit einer Schicht, in anderen soll gleich wieder in zwei oder drei Schichten gearbeitet werden, sagen Personalvorstand Wilfried Porth und Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht.

Gearbeitet wird unter strengen Hygienevorgaben. Die Schichten werden zudem nicht voll besetzt und die Zeiten so geändert, dass sich die Beschäftigten weder am Werkstor noch in den Umkleideräumen begegnen.