Batteriezellenhersteller Northvolt Der Krimi um die Gigafabrik in Heide

Ist die Produktion von Batteriezellen in Deutschland wirtschaftlich? Northvolt-Chef Peter Carlsson will möglichst schnell entscheiden, ob er ein Werk in Heide baut. Es läuft ein heftiges Ringen um staatliche Fördermittel, Strompreise – und frisches Kapital von Investoren.