Der Batteriehersteller Northvolt holt außerdem noch eine weitere Person in den Vorstand: Barbara Frei-Spreiter (52), Executive Vice President Industrial Automation und Mitglied des Executive Committee bei Schneider Electric, ist künftig im Northvolt-Vorstand für den Bereich Großindustrie zuständig. Frei-Spreiter war in verschiedenen leitenden Funktionen bei ABB tätig und ist auch Mitglied des Verwaltungsrats von Swisscom. "Es ist spannend, in dieser intensiven Wachstumsphase zu Northvolt zu stoßen", sagt Frei-Spreiter. Die Ernennungen stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Zustimmung der Aktionäre.