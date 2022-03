Northvolt-Chef Peter Carlsson warnt die Autohersteller "Zehn Jahre Versorgungsengpässe" bei Batteriezellen

Northvolt-Gründer Peter Carlsson will in Heide Batteriezellen für Million Elektroautos bauen. Dem manager magazin verriet er, warum der Autoindustrie bei der Transformation noch harte Zeiten bevorstehen und was ihn zügig an die Börse treibt.