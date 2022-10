Im letzten Moment lenkte Nio vor dem Marktstart hierzulande nun ein. Dem "Spiegel" sagte Co-Gründer Lihong Qin: "Wir wollen auf den Ausgang eines langwierigen Rechtsstreits mit unsicherem Ausgang nicht warten und haben deswegen unsere Modelle umbenannt." Zwar habe man die Rechte für die ES-Serie in Europa bereits 2016 beantragt. Allerdings habe man dabei nicht bedacht, dass ES ausgesprochen im Deutschen genauso klinge wie S. Wie die Richter letztlich urteilen, warte man ab, das Risiko einer nachträglichen Blamage war den Nio-Verantwortlichen aber offenbar doch zu groß.

Schließlich soll der Hype nicht noch weiter abebben. Anfang 2021 mit nahezu 100 Milliarden Dollar bewertet, sind heute nicht einmal mehr 25 Milliarden Dollar übrig. E-Auto-Newcomer hatten es zuletzt an der Börse generell schwer, Nio will Investoren unter anderem mit Batteriewechselstationen davon überzeugen, das nächste große Ding zu sein. Kunden die Autos der Marke nicht nur an Ladesäulen aufladen, sondern dem Hersteller zufolge auch binnen fünf Minuten austauschen lassen. Die erste Station dafür ging laut Deutschlandchef Ralph Kranz an der A8 in Zusmarshausen bereits letzte Woche in Betrieb.