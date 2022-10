Ein Geschworenengericht in Manhattan hat den Gründer des US-Herstellers von Elektro-Lastwagen Nikola, Trevor Milton (40), am Freitag des Betrugs für schuldig befunden. Das Gericht sah unter anderem in einem Punkt Wertpapierbetrug und zwei andere Vorwürfe als erwiesen an. Milton drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Das Strafmaß soll laut Bloomberg am 27. Januar verkündet werden.