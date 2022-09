Skandal um US-Truckbauer Der Fall Nikola und die juristische Aufarbeitung des Elektrohypes

Nikola ist eines der schillerndsten Unternehmen der Elektroautowelt. An der Börse war es zeitweise mehr wert als Ford – bei damals null Umsatz. Nun muss sich Gründer Trevor Milton in New York vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Betrug der Investoren.