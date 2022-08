Zum Vergleich: Von Volkswagens Stadtflitzer E-Up wurden allein im Juni 2022 mehr als 1700 Fahrzeuge bei den Behörden neu zugelassen. Im September 2020 hatte VW wegen der extrem hohen Nachfrage sogar einen Bestellstopp des Wagens verhängt. Im vergangenen Jahr war der E-Up mit knapp 31.000 Zulassungen hinter dem Tesla Model 3 das beliebteste E-Fahrzeug auf dem deutschen Markt. Inzwischen wird es wieder produziert.

Für Next e.Go dürfte der Rückstand schwer aufzuholen sein. Die ersten ausgelieferten Fahrzeuge der Neuauflage des Modells Life hatten Probleme mit den Bremsen. Die Folge waren erhöhter Stromverbrauch und damit geringere Reichweiten. Der Verbrauch übertraf sogar den elektrischer SUVs. Das Problem will der Hersteller mittlerweile in den Griff bekommen haben. Aber auch in anderen Punkten kann Next e.Go bislang nicht mit der Konkurrenz mithalten. Mit 120 Kilometern bei guten Bedingungen hat der Life eine geringere Reichweite als die meisten Wettbewerbsmodelle. Zudem ist das Auto ein Langsam-Lader. Maximal kann der Life lediglich 3,7 kW beziehen. Trotz seiner kleinen 21 kWh-Batterie dauert ein Ladevorgang von 0 auf 100 Prozent so mindestens sechs Stunden.

Noch in diesem Jahr möchte der Hersteller nun ein verbessertes Modell ausliefern. Der "e.Wave X" soll unter anderem mit SUV-Optik überzeugen, letztlich ist er aber ein Life mit ein wenig Offroad-Beplankung an der Front und unter dem Heck. Technisch verspricht Next e.Go dagegen echte Fortschritte. Auf dem Papier soll das Auto 240 Kilometer mit einer Batterieladung im Stadtverkehr packen, die maximale Leistung steigt von 57 auf 80 kW und Laden soll immerhin mit bis zu 11 kW möglich sein. Noch fehlt dem Fahrzeug allerdings die Homologation. Der Grundpreis des e.Wave X liegt mit 24.990 Euro 2000 Euro über dem des e.Go Life.

In der Hoffnung auf den Durchbruch soll Next e.Go zudem ein bekanntes Gesicht helfen. Als Markenbotschafter ist seit einigen Monaten der brasilianische Fußballer Neymar (30) von Paris St. Germain an Bord. Im Mai posierte der Profisportler bei der Premiere in Berlin live mit dem e.Wave X. Auch seinen Millionen Social-Media-Followern stellte Neymar den Kleinstwagen vor. Den Fußballstar scheint Next e.Go bis dahin gut im Griff zu haben: Posierte der Stürmer in der Vergangenheit bei Instagram schon einmal gerne mit Ferraris, sind solche Extravaganzen auf seinem Profil seit dem Deal mit dem Aachener E-Auto-Hersteller nicht mehr aufgetaucht. Ob der für Minimalismus bislang nicht bekannte Brasilianer auch tatsächlich als Verkaufsmagnet taugt, muss sich aber erst zeigen.