Elektroanteil steigt auf 14 Prozent

Laut Acea legten die Verkäufe vor allem in Spanien und Italien kräftig zu. Im März betrug das Plus in Spanien 66,1 Prozent und in Italien 40,7 Prozent. Der Anteil der Elektroautos erreichte im März den Angaben zufolge knapp 14 Prozent, der von Hybridautos 24,3 Prozent.

"Die Liefersituation verbessert sich, die Hersteller können jetzt die Bestellungen aus dem vergangenen Jahr abarbeiten", erläuterte Autoexperte Peter Fuß von EY. Es gebe noch Engpässe bei Vorprodukten und Halbleitern, aber die Situation sei deutlich besser als vor einem Jahr und werde sich im weiteren Jahresverlauf weiter entspannen. Bei den Elektroautos sei die Nachfrage zurzeit immer noch größer als das Angebot.