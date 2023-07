Klar ist: Noch steckt Mobility-as-a-Service in den Kinderschuhen. Zwar habe es in den letzten Jahren großen Fortschritt in technischer und industrieller Hinsicht gegeben und mehr Integration, mehr Standardisierung, mehr Zusammenarbeit, sagt Natalia le Gal, Gründerin des spezialisierten Beratungsunternehmens Behava. "Aber die Nutzer strömen noch nicht wirklich zu den MaaS-Apps."

Damit Reisende solche Angebote nutzen, sei der Mehrwert entscheidend, sagt auch Duerscheid. "Auch wenn Nutzern Nachhaltigkeit bei ihren Verkehrsmitteln wichtig ist, so ist doch der Standardnutzungsfall, dass man auf effiziente Weise von A nach B gelangen möchte", so die Google-Managerin. "Und dafür sind Zeit und Geld die wichtigsten Faktoren." Es bleiben daher zwei Optionen: Die Apps müssen entweder schnellere Routen-Optionen anbieten – oder Preisnachlässe gewähren.

Physische und digitale Welt werden enger verknüpft

Ein Teil der Antwort liegt in der Technologie: Google Maps will nicht nur das Angebot an Transportdiensten erweitern, sondern seinen Nutzerinnen und Nutzern durch neue Funktionen auch den bestmöglichen Weg anzeigen, um von A nach B zu kommen. Auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz sollen viele verschiedene Faktoren wie Straßenqualität, Verkehrsprognosen, Fahrradwege oder öffentliche Verkehrsmittel analysiert werden, so Duerscheid. So hat Google jüngst neue Funktionen für Radfahrer eingeführt: Um zum Beispiel den genauen Prozentsatz der Radwege auf einer bestimmten Strecke und andere Radrouteninformationen anzuzeigen, hat das Unternehmen mit den städtischen Regierungen in Berlin und München zusammengearbeitet.