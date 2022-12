Und so dürften sich die Investitionen in absehbarer Zeit auf deutlich weniger Unternehmen konzentrieren als in der Vergangenheit. Wer überzeugt, könnte auch weiterhin große Finanzierungsrunden hinbekommen. Im ersten Halbjahr lag der Durchschnitt bei 46 Millionen Dollar pro Runde. Zwar war auch dabei der Trend im Vergleich zu 2021 (54 Millionen Dollar) rückläufig, gegenüber den Jahren zuvor aber immer noch klar positiv.

Am meisten Geld haben Investoren im ersten Halbjahr 2022 mit 7,1 Milliarden Dollar in Ideen zu vernetzten Autos gesteckt. "Connected Vehicle gilt in der Szene zurzeit als das heißeste Thema – zumal es eng mit der Elektromobilität zusammenhängt", sagt Nienhaus. E-Autos lieferten im Betrieb teils doppelt so viele Datenpunkte wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Das eröffne die Chance auf zusätzliche Geschäfte wie Over-the-air-Updates oder On-Demand-Dienste.