Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess (61) plant eine neue Offensive gegen Elektroauto-Marktführer Tesla. Für 2025 sei ein Tesla-Fighter geplant. In einem Workshop "Mission T" hätten Konzern- und Markenvorstände die Grundzüge des neuen Modells festgelegt, heißt es in Unternehmenskreisen. Geleitet werde das Projekt von Audi-Chef Markus Duesmann (50). Möglicherweise werde dazu eine eigene Organisation aufgesetzt, getrennt vom Entwicklungsressort.

In einer Bestandsaufnahme waren die Vorstände zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die bisherigen Elektromodelle von VW, Audi und Porsche mit Tesla nur in Teilbereichen mithalten können. Das gelte auch für die von VW für den Sommer angekündigte ID-Serie. Der neue Anlauf sei daher notwendig. Insbesondere brauche der Tesla-Fighter eine neue Elektronikarchitektur, heißt es bei Beteiligten. Das neue Modell solle als Audi verkauft werden. Diess hatte die Führungskräfte in den vergangenen Monaten wiederholt vor dem Vorsprung des kalifornischen Wettbewerbers gewarnt.

