Aufstieg für Michael Lohscheller (54). Der deutsche Automobilmanager wird zum 1. Januar 2023 neuer CEO des Truck-Start-ups Nikola. Wie das US-Unternehmen am Mittwoch bekannt gab, verabschiedet sich der derzeitige Chef Mark Russell (58) dann in den Ruhestand. Lohscheller, der im Februar als Leiter der Motorensparte zu Nikola stieß, werde schon jetzt Teil des Board of Directors, hieß es weiter. Russell bleibe auch nach seinem operativen Ausscheiden Mitglied des Verwaltungsrats.