Der Kostendruck steigt

Um das aktuelle Renditeniveau halbwegs halten zu können, will die Van-Sparte die Fixkosten bis zum Jahr 2025 im Vergleich zu 2019 um mehr als 20 Prozent drücken. Bis dato ist das Unternehmen dabei kaum vorangekommen: 2022 hatte Mercedes laut Pucher erst 7 Prozent erreicht. "Wir hatten uns über 10 Prozent vorgenommen." Doch Inflation und Probleme in der Lieferkette hätten zuletzt gebremst. "Dieses Jahr werden wir aber einen deutlichen Schritt in Richtung 20 Prozent machen", verspricht Pucher.

Personal will Mercedes-Benz Vans im Zuge des Kostenprogramms nicht abbauen. Die Marke hat nach bitteren Jahren in der jüngeren Vergangenheit bereits einen drastischen Sparkurs hinter sich. Wo man Kompetenzen bündeln könne, besetze man Stellen nicht nach, sagte Geisen. "Aber wir haben keine Abbaupläne." Die Van-Einheit sei schon "eine extrem schlanke Mannschaft". Stattdessen hoffen Greisen und Pucher auf eine "Leistungssteigerung" in der Produktion durch das schlankere Portfolio und digitale Prozesse. Die Produktionsstunden pro Fahrzeug sollen bis 2025 um ein Viertel sinken.