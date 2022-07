Aus- und Weiterbildung Mercedes-Benz investiert eine Milliarde Euro in Qualifizierung der Mitarbeiter

Der Umschwung zur Elektromobilität sowie digitalisierter Produktion und entsprechenden Geschäftsmodellen verändere sämtliche Stellenprofile. "Noch nie war lebenslanges Lernen so wichtig wie heute", sagte Kohleisen. Im aktuellen Strukturwandel in der Autoindustrie sei das kein Modewort, sondern die Bedingung für den Erfolg des Unternehmens. In einer ersten Welle stünden 80.000 der insgesamt 116.000 Mercedes-Beschäftigten in Deutschland neue Angebote offen. Auch weltweit treibt der Autobauer Kohleisen zufolge die Qualifizierung seiner insgesamt 172.000 Arbeitskräfte voran.