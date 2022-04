Der Autobauer Mercedes-Benz hat trotz Absatzrückgangs aufgrund von Produktionsausfällen den Gewinn erneut gesteigert. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg im ersten Quartal im Vergleich zum hohen Vorjahresniveau um 19 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch mit. Der Umsatz des seit Ende 2021 von der Lkw-Tochter Daimler Truck getrennten Konzerns kletterte auf vergleichbarer Basis um 6 Prozent auf 34,9 Milliarden Euro. "In diesem anspruchsvollen Umfeld sind Widerstandsfähigkeit und Preisdurchsetzung besonders wichtig", erklärte Finanzchef Harald Wilhelm .

Der seit letztem Jahr anhaltende Halbleitermangel bremste die Produktion zum Jahresauftakt. Zudem führte der Krieg in der Ukraine zu Lieferausfällen dort hergestellter Kabelbäume, was auch bei Mercedes die Produktion zusätzlich lähmte. Der Pkw-Absatz der Marke mit dem Stern sank daher von Januar bis März zwar um 10 Prozent, doch hochprofitable Spitzenmodelle wie die Luxuslimousine S-Klasse verkauften sich gut. Dank hoher Nachfrage kann die Marke mit dem Stern, die Vorstandschef Ola Källenius auf Luxus trimmen will, höhere Preise durchsetzen. Das und anhaltende Kostendisziplin hätten ein starkes Ergebnis trotz heftigen Gegenwinds ermöglicht, sagte Wilhelm.