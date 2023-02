Autobauer mit Milliardengewinn Kritik an Kurzarbeit bei Mercedes-Benz

Fast gleichzeitig, so die "FAZ", meldete der Konzern im Werk in Bremen, mit 12.500 Mitarbeitern eines der größten von Mercedes-Benz, wieder Kurzarbeit an. Als Grund seien Lieferschwierigkeiten angegeben worden, so die Zeitung. Etwa 700 Mitarbeiter seien laut Betriebsrat von Anfang März an über elf Arbeitstage von der Kurzarbeit betroffen.

Ein Milliardengewinn und zugleich Kurzarbeit – das kommt nicht überall gut an. Kritik aus dem linken politischen Spektrum kommt in solchen Fällen nicht überraschend. Das Vorgehen von Mercedes-Benz jedoch empört sogar Teile der CDU, wie die "FAZ" beobachtet. "Kurzarbeit und Milliardengewinne passen nicht zusammen", sagte demnach Dennis Radtke (43), Europa-Parlamentarier und stellvertretender Vorsitzender des CDU-Sozialflügels. Kurzarbeit solle eingesetzt werden, um Fachkräfte in schwierigen Zeiten im Unternehmen zu halten. "Öffentliche Gelder für die Gewinnmaximierung zu verwenden ist unanständig."