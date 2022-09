Derzeit fertige Mercedes als einziger deutscher Hersteller alle Transporter im Heimatland, während die Konkurrenz von billigeren Standorten in Osteuropa profitiere, erklärte Geisen. "Wir wollen auch weiter in Deutschland fertigen, aber das ist nur wirtschaftlich darstellbar in Kombination mit einem Standort mit niedrigeren Kosten", betonte Geisen.

An den beiden bestehenden deutschen Werken in Düsseldorf und Ludwigsfelde will Mercedes-Benz Vans festhalten. Sie seien wegen der langsameren Umstellung auf E-Autos bei Vans und Transportern auf Sicht von zehn Jahren noch gut ausgelastet. Verbrennermodelle wären bei den scharf rechnenden gewerblichen Kunden vermutlich noch über 2030 hinaus gefragt, der Sprinter werde entsprechend lange gebaut. Personalabbau sei nicht geplant. "Wir reden nicht von einer Verlagerung der Produktionskapazität", sagte Geisen.