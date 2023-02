Der Autobauer Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr dank hoher Nachfrage bei weiterhin knappem Angebot den Betriebsgewinn um 28 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro und damit stärker als erwartet gesteigert. Der Umsatz legte um 12 Prozent auf 150 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Aktie reagierte im vorbörslichen Handel mit einem deutlichen Plus positiv auf die Zahlen.