Mercedes konnte die Sorgen von Anlegern – zumindest in den ersten drei Jahresmonaten – nun aber weitgehend zerstreuen. So lagen die Aktien von Mercedes-Benz am Freitag am Vormittag mit einem Plus von zuletzt 1,11 Prozent in der Spitze des Dax. Zu den am Vorabend vorläufigen veröffentlichten Quartalszahlen merkte die Bank JPMorgan an, diese verdeutlichten die große Preissetzungsmacht des Autobauers und mithin die Profitabilität. Die vollständigen Quartalszahlen will der Konzern am 28. April veröffentlichen.