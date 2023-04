Der Dax-Konzern hatte über Betriebsergebnis und Renditen bereits am 20. April per Pflichtmitteilung berichtet, da die Zahlen höher waren als an der Börse erwartet. Die bereinigten Margen waren im Hauptgeschäftsfeld Pkw mit knapp 15 Prozent wie auch bei der kleineren Van-Sparte, die sogar mehr als 15 Prozent erreichte, auch höher als Mercedes selbst für das Gesamtjahr bislang anstrebte. Mit einem hohen Absatz von Spitzenmodellen wie der G-Klasse und der Luxuslimousine Mercedes-Maybach fuhren die Schwaben eine Rekord-Gewinnspanne ein, die etwa doppelt so hoch war wie früher in guten Zeiten. Der Pkw-Absatz legte um 3 Prozent auf gut 503.000 Stück zu. Bei den Vans sorgten Verkäufe vieler Transporter für ein nicht gekanntes Renditeniveau, der Absatz lag mit knapp 99.000 Fahrzeugen 12 Prozent über dem Vorjahresniveau.