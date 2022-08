Der Autobauer Mercedes-Benz baut die eigene Fertigung von E-Auto-Batteriezellen gemeinsam mit dem chinesischen Batteriekonzern CATL aus. In Ungarn entstehe in Debrecen eine neue Produktionsstätte für Batteriezellen des chinesischen Anbieters, teilte Mercedes am Freitag in Stuttgart mit. Mercedes-Benz sicherte sich dabei das Recht, als erster Kunde beliefert zu werden. Was den Stuttgarter Autobauer dies gekostet hat, wollte ein Konzernsprecher gegenüber manager magazin nicht kommentieren. CATL teilte mit, in Ungarn 7,3 Milliarden Euro zu investieren.