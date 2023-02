Die Massenklage erinnert an den Volkswagen-Skandal vor einigen Jahren. Volkswagen hatte eingeräumt, bei Abgastests in den USA geschummelt zu haben. Das kostete den Konzern bislang rund 32 Milliarden Euro an Schadensersatz, Strafen und Rechtskosten.

Zu den 300.000 Klagen, die in London bereits gegen Mercedes-Benz anhängig sind, kommen noch einmal 35.000 in Vorbereitung. Das sagte ein Anwalt bei einer Voranhörung am Donnerstag. Mercedes-Benz habe sich mit den Klägern darauf geeinigt, alle Fälle gemeinsam zu behandeln, heißt es bei Reuters.