Mercedes-Benz baut seinen Vertrieb um und setzt dabei weniger auf die bisherige Händlerstruktur. "Wir werden in Deutschland bis 2028 etwa 15 bis 20 Prozent der Verkaufsflächen an unseren Standorten reduzieren", sagte Vertriebsvorständin Britta Seeger (52) der Deutschen Presse-Agentur, nachdem zuvor schon die "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet hatten. Gleichzeitig sollen bis Ende 2022 weltweit 38 Onlineshops ans Netz gehen; Seeger sprach von "Online-Autohäusern".

Mercedes wird damit den Autoverkauf völlig neu organisieren. Bereits im vergangenen Jahr war der Vertrieb in einigen Ländern auf das sogenannte Agenturmodell umgestellt worden. Dabei beraten die zuvor selbständig agierenden Vertragshändler vor allem, während die Preise vom Hersteller vorgegeben werden. Ab 2023 soll dieses Modell nun auch in Deutschland und Großbritannien eingeführt werden, so Seeger. Die Händler in Deutschland hätten dem Modell zugestimmt.