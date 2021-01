Online-Autohändler braucht frisches Kapital Auto1-Konkurrent MeinAuto.de plant Börsengang

Der Konzern hinter dem Internet-Autoportal MeinAuto.de, die Mobility Holding, will in der ersten Jahreshälfte 2021 an die Börse. Er peilt eine Milliardenbewertung an. Der Kopf dahinter ist ein früherer Sixt-Topmanager.