Der britische Sportwagenbauer und Formel-1-Rennstall-Betreiber McLaren streicht wegen der Corona-Krise 1200 von etwa 4000 Stellen. Das Unternehmen sei "schwer von der gegenwärtigen Pandemie getroffen", etwa durch die Absage von Motorsport-Veranstaltungen und dem starken Einbruch der Sportwagenverkäufe.

"Wir haben keine andere Wahl, als die Größe unserer Belegschaft zu verringern", erklärte McLaren-Chef Paul Walsh am Dienstag in einer Mitteilung des Unternehmens, das seinen Sitz in Woking hat. Schon zuvor seien in allen Geschäftsbereichen dramatische Kosteneinsparungsmaßnahmen ergriffen worden. Nach einem Bericht des Senders BBC sollen auch etwa 70 von 800 Jobs in der Formel 1 wegfallen.

Medien berichteten Mitte Mai, McLaren erwäge seinen Hauptsitz in Woking und historische Formel-1-Fahrzeuge mit einer Hypothek zu belastet, um insgesamt bis zu 275 Millionen Pfund (rund 307 Millionen Euro) aufzubringen. Zuvor hatte die McLaren Group offenbar erfolglos ein staatliches Darlehen in Höhe von 150 Millionen Pfund bei der britischen Regierung beantragt.

Die Rennserie Formel 1 pausiert derzeit wegen der Corona-Krise. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Australier Daniel Ricciardo von Renault zum Rennstall von McLaren wechseln wird. Sollte die Formel 1 in dieser Saison noch Rennen fahren, gehen jedoch noch Lando Norris (Großbritannien) und Carlos Sainz (Spanien) für das Team an den Start. Letzterer wird im kommenden Jahr zu Ferrari gehen und dort als Nachfolger von Sebastian Vettel die Boliden lenken.

Beste Autothemen auf Twitter @mm_Autos

Hoffnung machen sich die Veranstalter derweil auf London: Premierminister Boris Johnson kämpft, wie verschiedene Medien berichten, trotz Beschränkungen für eine Ausnahmeregelung für die Formel 1, damit eine Austragung des Grand Prix in Silverstone im Sommer möglich ist.