Ex-VW-Chef Winterkorn nun auch in Deutschland angeklagt

Martin Winterkorn: Der ehemalige VW-Chef ist jetzt auch in Deutschland angeklagt

5





Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat wegen des Abgasskandals gegen den ehemaligen Volkswagen-Chef Martin Winterkorn Anklage erhoben. Das teilte die Behörde am Montag mit. Winterkorn werde unter anderem ein besonders schwerer Fall von Betrug sowie ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vorgeworfen.

Neben dem Topmanager würden vier weitere Personen angeklagt, hieß es weiter. Um wen es sich bei den anderen vier Beschuldigten handele, wollte die Staatsanwaltschaft nicht bekanntgeben. Sie sprach lediglich von "Führungskräften". Insgesamt geht es um einen Tatzeitraum von November 2006 bis September 2015.

"Das Landgericht Braunschweig hat die Anklage am Freitag erhalten und wird jetzt die Klage-Zulassung prüfen", sagte am Montag der zuständige Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe. Er sprach von einem wichtigen Zwischenschritt. Die Klage richtet sich gegen fünf Führungskräfte, die "eine in einer einzigen strafbaren Handlung verwirklichte Mehrzahl von Straftatbeständen" begangen hätten. Auf Betrug im besonders schweren Fall stehen sechs Monate bis zu zehn Jahre Haft.

Winterkorn wird der Mitteilung der Staatsanwaltschaft zufolge zusätzlich Untreue vorgehalten, weil er nach dem 25. April 2014 nach Kenntnis von rechtswidrigen Manipulationen an Dieselmotoren diese nicht umgehend bekanntgegeben habe.

Lesen Sie auch: Das Leben der ausgestoßenen Volkswagen-Manager

Im März 2018 hatten bereits Ermittler in den USA Anklage gegen Winterkorn wegen Betrug erhoben. Sie gehen davon aus, dass der Manager bereits im Mai 2014 über Unregelmäßigkeiten bei Dieselabgaswerten informiert wurde. Inzwischen haben die Behörden sogar einen Haftbefehl gegen Winterkorn erlassen.

Der VW-Konzern hatte im September 2015 nach Ermittlungen von US-Behörden eingeräumt, weltweit in rund elf Millionen Dieselfahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben. Diese drückte den Schadstoffausstoß bei Emissionstests, damit dieser niedriger erschien.

mg/rtr, dpa-afx, afp