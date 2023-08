Nettogewinn aber leicht unter Vorjahr

Der Nettogewinn stagnierte allerdings im abgelaufenen Quartal: Das Ergebnis lag mit 1,11 Euro je Aktie ein Prozent unter dem Vorjahresergebnis, was Finanzchef Jochen Goetz (42) mit Steuerzahlungen in den USA und Bonusausschüttungen erklärte. Der Auftragseingang sank abermals, sodass im ersten Halbjahr 12 Prozent weniger Bestellungen hereinkamen. Das liege an noch nicht geöffneten Auftragsbüchern in den USA und Asien. Ein klares Bild gebe es, wenn ab September/Oktober neue Orders angenommen würden. Zeichen eines Abschwungs im konjunkturabhängigen Lkw-Geschäft seien weiter nicht auszumachen, trotz aller Unsicherheit in der Weltwirtschaft, betonte das Management.