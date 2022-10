Audi müsse seine Prognosen nicht herunterfahren, man sehe aber bereits "erste Zeichen", dass die Kunden weniger Autos bestellten. "Aber", sagt er, "da kommt was auf uns zu, wir können nichts ausschließen – so diskutieren wir das auch im Führungskreis". So könnte der sich abzeichnende Rückgang ein Indikator für einen größeren Umschwung in der gesamten deutschen Wirtschaft sein, die zusehends vom Krieg in Osteuropa beeinflusst wird und der führende Wirtschaftsforscher eine Rezession voraussagen.