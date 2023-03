Die Witwe des Schaeffler-Gründers, Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, zieht sich im April mit 81 Jahren aus dem Aufsichtsrat des fränkischen Auto- und Industriezulieferers zurück. Schaeffler-Thumann werde ihr Mandat aus Altersgründen nach der Hauptversammlung am 20. April niederlegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Herzogenaurach mit.