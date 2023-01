Erster Großkunde DB Schenker will 100 E-Trucks von MAN kaufen

Das Unternehmen plant bereits seit einiger Zeit, Mitte des Jahrzehnts einen elektrischen Schwerlaster auf den Markt zu bringen. Die Reichweite der Fahrzeuge soll zunächst bei 600 bis 800 Kilometern liegen, ab 2026 soll der Lkw mehr als 1000 Kilometer am Stück schaffen. Dafür braucht ein Fahrzeug etwa sechs Batterieeinheiten – mit einer Zwischenladung während der Ruhezeit des Fahrers.

Die erforderlichen Batteriesysteme will MAN in einem eigenen Werk in Nürnberg herstellen. Der Konzern hatte im vergangenen Sommer zu dem Zweck eine Investition von 100 Millionen Euro bekanntgegeben. Die Systeme, in den nächsten Jahren zunächst noch manuell gefertigt, sollen von Anfang 2025 an in Großserie aus dem Nürnberger Werk kommen, sagte MAN-Vorstandschef Alexander Vlaskamp. Eine Produktion eigener Batteriezellen ist bisher nicht vorgesehen.